Bióloga viraliza ao abraçar onças em instituto; assista o vídeo

Anah demonstrou saber lidar com os animais e vídeo comoveu internet Foto: Reprodução/Instagram

A bióloga Anah Tereza Jácomo viralizou nas redes sociais ao aparecer em um vídeo abraçando três onças-pintadas. A gravação foi feita em um instituto em Mineiros, no sudoeste de Goiás. Até este sábado, 5, o post já tinha mais de 80 milhões de visualizações, e 35 mil comentários.

Anah Tereza aparece abraçando e acariciando uma onça preta e duas onças-pintadas durante um passeio no Instituto Onça-Pintada (IOP), do qual ela faz parte. A gravação é de agosto, mas só recentemente viralizou na web.

No vídeo, as onças parecem retribuir o afeto da bióloga, e andam lado a lado com ela em uma área de mata. Assista a seguir:

O IOP é uma organização não-governamental e sem fins lucrativos, foi fundado em 2002, e faz o manejo de onças-pintadas em cativeiro e na natureza. O objetivo é desenvolver projetos de pesquisa nos biomas da Amazônia e Cerrado, voltados para a preservação destes animais.

O instituto possui um criadouro para auxiliar a reprodução das onças, o maior do mundo, com 42 animais. A ONG também já atingiu o recorde de nascimentos em cativeiro, com mais de 30 filhotes nascidos nos últimos 12 anos.