TRE garante que eleições transcorrem dentro da normalidade no Acre

Em coletiva nesta manhã de domingo, 6, o presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE/AC), desembargador Júnior Alberto, avaliou que o pleito eleitoral está tranquilo. Segundo ele, oito urnas foram substituídas, sendo duas em Sena Madureira, uma em Feijó, quatro em Rio Branco, e uma urna na 8ª zona, que envolve os municípios de Senador Guiomard, Plácido de Castro e Acrelândia.

“Dentro desse universo, com 2.868 urnas à disposição, é um número pequeno. Tivemos dificuldades em Feijó, em três locais de difícil acesso, pois as equipes teriam que se deslocar ontem (5), mas foi possível apenas hoje (6) por conta de visibilidade e segurança da aeronave. As votações já iniciaram nesses locais. Tivemos autuações de pessoas por derrames de santinhos, e em Senador Guiomard um presidente de mesa não apareceu e foi substituído. Diante disso tudo, a avaliação é positiva”, disse o presidente.

O presidente garantiu que o processo ocorre dentro da normalidade e que somente após as 15h é que o TRE/AC vai emitir as parciais.

A entrevista contou com a vice-presidente e corregedora do TRE/AC, desembargadora Waldirene Cordeiro e da diretora-geral de Secretaria Rosana Nascimento.