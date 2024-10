Sibolizando união Alysson e Bocalom tomam café juntos antes de irem votar

O prefeito e candidato a reeleição, Tião Bocalom, tomou café por volta das 8 horas, na casa de seu vice, Alysson Bestene no condomínio Ecoville. Eles estavam acompanhados do Senador Marcio Bittar, de alguns secretários do município e do estado, assessores, amigos e familiares.

Antes do café teve uma breve fala de agradecimento pelo empenho da equipe na campanha eleitoral e uma oração de agradecimento a Deus pelas bênçãos recebidas até aqui.

Bocalom está com a programação para votar às 9 horas na escola Serafim Salgado, na Baixada da Sobral e depois acompanhar a votação de Alysson Bestene no IMAC.