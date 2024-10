Rio Branco terá transporte coletivo gratuito até às 15h no domingo de eleição

Neste domingo, 6 de outubro, dia de eleições municipais, os eleitores de Rio Branco poderão contar com transporte coletivo gratuito até às 15h. A medida, adotada pela Prefeitura em parceria com as empresas de transporte público, visa facilitar o acesso dos cidadãos aos locais de votação e incentivar a participação no pleito.

Com mais de 400 mil habitantes, Rio Branco é o colégio eleitoral mais expressivo, contando com 271.518 eleitores. A gratuidade estará disponível em todas as linhas de ônibus da capital.

A ação busca reduzir possíveis abstenções e garantir que todos os cidadãos, especialmente aqueles que dependem do transporte público, possam exercer seu direito ao voto.