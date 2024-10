Reeleito: População aprova Bocalom para segundo mandato em Rio Branco

Mantendo vantagem durante toda apuração de votos, o candidato Tião Bocalom (PL) se consolidou reeleito prefeito de Rio Branco ainda com 54,71% dos votos (102.776) e 94,90% das seções apuradas neste domingo, 6, sendo matematicamente eleito. Ele derrotou nas urnas Marcus Alexandre, candidato pelo MDB, com quem disputou o primeiro turno das eleições e angariou 34,75% dos votos (65.211).

Pela manhã, durante votação, Bocalom demonstrou confiança na vitória ainda no primeiro turno e adiantou que a comemoração será na Praça da Revolução.

“A festa será hoje ainda, na Praça da Revolução. A vontade de votar está sendo expressada. Como somos democráticos, não tenho dúvida de que o voto será para mim e para o Alysson”, declarou ao ac24horas.

O prefeito também destacou a importância da união da direita em torno de sua candidatura. “Nossa direita precisava demonstrar isso, mostrar aqui no Acre que 73% do estado votou com Bolsonaro. Então, como é que a gente ia ficar dividido?”, comentou.

Este é o segundo mandato de Bocalom como prefeito na capital acreana. Seu vice será Alysson Bestene (PP).

Nascido em Bela Vista do paraíso (PR), Tião Bocalom, de 71 anos, já foi prefeito de Acrelândia, no interior do Acre, por dois mandatos. É professor formado em matemática na Faculdade de Filosofia Ciências e Letras de Mandaguari (Fafiman) e em Ciências Físicas e Biológicas pela Faculdade de Ciências Físicas e Biológicas de Umuarama (PR). Bocalom também já foi vereador na cidade de Nova Olímpia, no Paraná, onde iniciou carreira política.