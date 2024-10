O total de oito urnas eletrônicas tiveram de ser substituídas no Acre

A Diretora-Geral do Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE-AC), Rosana Magalhães, conversou a reportagem neste domingo, 6, e afirmou que o início das eleições no estado tem transcorrido de forma tranquila, apesar da necessidade de substituição de oito urnas eletrônicas.

Magalhães ressaltou que todas as equipes de fiscalização do órgão eleitoral estão nas ruas para garantir a lisura do pleito. “Estamos com todas as equipes atuando nas ruas, em todos os municípios do estado, inclusive na zona rural e em locais de difícil acesso, conectados e se comunicando, fornecendo informações sobre o andamento da votação. A grande maioria das seções começou de forma tranquila, apesar de alguns problemas relacionados à chegada dos mesários, algo comum nesse horário inicial, às 5h da manhã, devido ao horário ser muito cedo. Nosso plano de contingência funcionou normalmente. A troca de urnas no início da votação também não é algo fora do normal. Isso ocorre em todo o Brasil. Pelo que tenho conhecimento, cerca de 419 urnas foram substituídas em todo o país, enquanto no Acre o número foi de apenas 8”, disse.

Rosana ainda destacou que a fumaça presente no céu do estado é motivo de preocupação. Além disso, mencionou atrasos na entrega de urnas eletrônicas em áreas isoladas. “Estamos com três seções pendentes de entrega, mas as urnas estão a caminho”, acrescentou.