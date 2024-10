Mais de 500 câmeras monitoram locais de votação em todo o Estado, diz Segurança

A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) implementou uma série de medidas para garantir a segurança e a integridade das eleições 2024. Uma das principais iniciativas foi a criação de uma sala de situação, que opera 24 horas, para monitorar os locais de votação em todo o estado. Este sistema de vigilância é apoiado por mais de 500 câmeras de segurança, que fiscalizam os circuitos das seções eleitorais, proporcionando um acompanhamento em tempo real das atividades nas eleições. Das 00:00h até as 9h da manhã foram registradas cerca de 60 ocorrências em todo Estado, como compra de voto, comunicação de crime eleitoral e boca de urna.

Sala de situação da segurança pública monitora locais de votação com mais de 500 câmeras. Foto: Dhárcules Pinheiro/ Sejusp

O secretário de Segurança Pública, José Américo Gaia, destacou a importância dessa iniciativa para a segurança do pleito. Ele enfatizou que a presença constante das câmeras e a atuação integrada das forças de segurança são fundamentais para garantir a ordem e a tranquilidade durante as eleições.

“Desde a zero hora de hoje, estamos atuando ativamente na supervisão de todo o circuito das zonas eleitorais, abrangendo não apenas as escolas onde ocorrem as votações, mas também as ruas de acesso e as regiões de proximidade. Até o momento, registramos cerca de 60 ocorrências entre a zero hora e às seis horas da manhã. É um número que nos mostra a importância do nosso trabalho de monitoramento, que visa garantir a segurança e a tranquilidade durante esse processo democrático. Estamos comprometidos em assegurar que os cidadãos possam exercer seu direito ao voto com segurança e tranquilidade, e para isso, a tecnologia e a colaboração entre as instituições são essenciais”, afirmou o secretário.

O monitoramento é realizado pelo Centro de Comando e Controle (CICC), uma estrutura que coordena e integra as ações de segurança pública, permitindo uma resposta rápida a qualquer incidente que possa ocorrer durante o processo eleitoral. A sala de situação é uma inovação significativa, pois permite que as autoridades tenham uma visão ampla e detalhada das ocorrências em todos os pontos de votação. A sala segue montada até as 16h desde domingo, 6.

Em relação ao vídeo monitoramento, o coordenador do CICC, o tenente Francisco Fonseca, explica que a organização desse sistema começou ainda no sábado, 5, integrando câmeras nas escolas escolhidas para a votação, além de instalar câmeras nas áreas adjacentes que apresentam grande fluxo de veículos e pessoas. Ele afirma ainda que essa ação é fundamental para acompanhar em tempo real o que acontece nas proximidades das zonas eleitorais.

Coordenador do CICC, Francisco Fonseca, explica que a organização desse sistema começou ainda no sábado,5. Foto: Dhárcules Pinheiro/ Sejusp

“Um aspecto relevante a destacar é que todas essas imagens gravadas ficarão disponíveis por um período prolongado. Isso significa que as autoridades policiais e a Sejusp poderão acessar essas informações para análises posteriores, caso necessário. Essa medida visa não apenas a segurança imediata, mas também a preservação de dados que podem ser valiosos para qualquer eventual investigação. Estamos comprometidos em garantir que esse processo eleitoral transcorra de maneira segura e eficiente, e continuaremos a monitorar a situação de perto”, explicou o coordenador do Cicc.

Para complementar a segurança nas eleições, um comitê de segurança foi estabelecido dentro da Sejusp, reunindo representantes de diversas instituições, incluindo a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Exército, Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Departamento Estadual de Trânsito e Instituto Penitenciário do Acre. Essa colaboração tem o objetivo de coordenar esforços e compartilhar informações, garantindo um atendimento eficaz em situações que demandem intervenção.

Efetivo eleições 2024

Além da tecnologia e da estrutura de monitoramento, a segurança pública no Acre conta com uma mobilização significativa de agentes de segurança durante as eleições. Um total de 1.325 profissionais estão à disposição em todo o estado, distribuídos entre as diversas forças de segurança. Desses, 1.088 são da Polícia Militar do Acre (PMAC), 169 do Corpo de Bombeiros Militar do Acre (CBMAC), 20 do Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen), 24 do Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran), quatro delegados da Polícia Civil do Acre (PCAC) e 20 agentes de segurança da Sejusp.

Com essas medidas, o governo do Acre demonstra o compromisso em garantir eleições seguras e transparentes. A expectativa é de que, com a sala de situação e o trabalho conjunto das forças de segurança, o pleito eleitoral de 2024 transcorra de forma tranquila e sem incidentes, assegurando que todos os cidadãos possam exercer seu direito ao voto com confiança.