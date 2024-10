Jenilson Leite é o primeiro candidato a prefeito a votar no Fórum Barão do Rio Branco

O candidato a prefeito de Rio Branco, Jenilson Leite (PSB), foi o primeiro entre os postulantes ao cargo a votar em sua seção eleitoral, localizada no Fórum Barão do Rio Branco, no centro da capital.

Leite chegou ao local acompanhado de sua família, incluindo sua filha, Maria Júlia, e um amigo próximo. “Estamos indo exercer nosso direito de cidadão”, afirmou o candidato antes de votar.

Durante o trajeto até o fórum, Jenilson criticou o derramamento de santinhos nas proximidades dos locais de votação. “Vi um grande derrame de santinhos de candidatos perto do local. Isso é um crime eleitoral e precisa ser investigado. Peço que a Justiça Eleitoral tome providências urgentes para evitar essa irregularidade e garantir a lisura do processo”, declarou Leite.