Jarude vota e avalia campanha eleitoral: “Rio Branco cansou dos mesmos de sempre”

O deputado estadual e candidato a prefeito de Rio Branco, Emerson Jarude, do partido Novo, compareceu à sua seção eleitoral no Colégio Lato Sensu, no bairro Tropical, na manhã deste domingo (6).

Acompanhado do vice, Capitão Isaías, da namorada Ana Paula Correia e de familiares e apoiadores, Jarude conversou com a imprensa e compartilhou suas impressões sobre a campanha e as expectativas para o futuro da cidade. Ele destacou a importância do momento e a necessidade de uma gestão que olhe com novos olhos para os problemas da capital acreana.

“Os poderosos terão uma grande surpresa hoje. Agora está nas mãos dos eleitores. A gente espera que tenha uma eleição tranquila, mas, principalmente, que possamos ver o futuro da nossa cidade. Hoje é uma grande oportunidade de mostrar que Rio Branco abriu os olhos e cansou dos mesmos de sempre”, afirmou Jarude.

Questionado sobre sua avaliação da campanha eleitoral, o candidato ressaltou o clima pacífico da disputa. “Foi uma campanha tranquila, pelo menos da nossa parte. Não houve ataques a nenhum dos lados. Focamos nos problemas reais, como a seca, ruas esburacadas, falta de água e o transporte coletivo”, destacou.

Jarude também comentou sobre práticas irregulares, como o “derramamento de santinhos”, uma prática comum no dia das eleições. “Orientamos todos os nossos apoiadores e candidatos a não fazerem isso. Espero que as providências sejam tomadas para evitar essas práticas que desrespeitam o eleitor”, disse.

Ao ser questionado sobre a dificuldade de disputar contra as “máquinas” da Prefeitura e do Estado, Jarude lamentou o uso político da estrutura pública durante a campanha. “A máquina tem que estar lá para servir as pessoas, e não ser usada de forma eleitoreira. Lamento isso, e espero que os órgãos responsáveis tomem as medidas necessárias para garantir uma eleição justa”, concluiu.