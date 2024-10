Flaviano Melo Presidente do MDB, diz acreditar em segundo turno na capital

O presidente do MDB, ex-deputado federal Flaviano Melo, votou no Instituto de Educação Lourenço Filho, na capital acreana, e ao conversar com a reportagem, disse ter sido uma campanha bonita, perfeita e alegre.

“É uma campanha onde o nosso candidato é muito próximo da população. Isso é o que eu sempre quis fazer na política, aliás, é sempre o que eu fiz na política e obtive resultado, por isso que eu acredito mais”.

O ex-deputado disse acreditar em um segundo turno e considerou exacerbada o uso da máquina. ”Não é eleição para se ganhar no primeiro turno. Foi {uso da máquina} foi abusiva, realmente foi o tostão contra o milhão. Foi uma eleição onde você via o uso da máquina, os funcionários todos na rua, mas a gente já está acostumado e enfrenta assim e é assim que a gente ganha”, concluiu.