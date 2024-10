Em Rio Branco os leitores chegam cedo aos locais de votação

As urnas começaram a ser abertas pontualmente às 6 horas da manhã deste domingo, 6 de outubro, data do 1º turno das eleições em todo o Brasil. Em Rio Branco, reportagem acompanhou a movimentação na Organização Central de Atendimento (OCA) e registrou o início da chegada dos eleitores às seções eleitorais.

A movimentação na Defensoria Pública do Estado do Acre (DPE-AC) foi tranquila nas primeiras horas na Avenida da Rocha Viana, sem formação de grandes filas, assim como na escola Álvaro Viera da Rocha no bairro Conquista.

Na capital acreana, que é o município com o maior número de eleitores aptos a votar, 271.518 pessoas devem comparecer às urnas ao longo do dia.