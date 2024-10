Cruzeiro do Sul tem grande movimentação nos locais de votação

A jornalista Sandra Assunção, correspondente do ac24horas em Cruzeiro do Sul, segunda maior cidade do Acre, esteve na manhã deste domingo (6) acompanhando o início das votações. Os portões foram abertos às 6h da manhã, com dezenas de filas de eleitores aguardando para votar, tanto na área urbana quanto na zona rural.

Sandra esteve na Escola Valério Caldas, no centro da cidade, e em seguida se deslocou até o bairro João Alves, na Escola Dom Henrique Ruth, que concentra o maior número de sessões eleitorais no município, com um total de 12. “Aqui, as pessoas já estavam na fila antes das seis horas da manhã, demonstrando grande interesse e participação no processo eleitoral”, relatou a jornalista.

A jornalista do ac24horas entrevistou figuras conhecidas da cidade, como o radialista Nonato Costa, que destacou a importância de votar logo cedo e exercer seu papel democrático. “Cheguei antes das 6h para ser o primeiro a votar. Nós exercemos a democracia quando votamos”, afirmou.

Segundo informações, o trabalho nas eleições em Cruzeiro do Sul envolve mais de 2.200 pessoas, entre promotores, juízes, técnicos de urnas, mesários, fiscais, policiais e outros profissionais da Justiça Eleitoral.

