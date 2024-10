Candidato Marcus Alexandre vota acreditando na vitória

O candidato a prefeito pela Coligação Bora Rio Branco, Marcus Alexandre (MDB), chegou neste domingo, 6, ao local de votação, no Instituto de Educação Lourenço Filho, no bairro Bosque, acompanhado da esposa, Gicélia Viana, e do filho Gael. Lideranças políticas de seu partido, como Flaviano Melo, João Correia, Aldemir Lopes, o senador Sérgio Petecão e a candidata a vice em sua chapa, Marfisa Galvão, o recepcionaram no local de votação.

Alexandre reclamou do uso exacerbado das duas máquinas públicas em torno da campanha de Bocalom. “Primeiro que nós enfrentamos duas máquinas, uma campanha muito dura, muito difícil, mas nós, eu, combati o bom combate e guardei a fé, mesmo diante de um desafio enorme que foi enfrentar as máquinas do estado e da prefeitura, o sentimento das ruas é um sentimento de mudança. Quero dizer para as pessoas que estão nos assistindo que hoje é você. Você, a sua consciência e Deus. Não tem mais ninguém ali. O voto é livre, vote com a sua consciência”, disse.

O emedebista disse estar confiante na vitória e que o sentimento do povo nos bairros é de mudança. “Meu sentimento é de que fizemos tudo que pudemos para mostrar para os moradores de Rio Branco quem tem mais condições de resolver os problemas da cidade, quem está preparado, quem já trabalhou. Eu sinto que as pessoas querem mudança, mas a mudança é com responsabilidade, e eu estou pronto para cuidar com amor e carinho da nossa cidade, se for o desejo do povo e de Deus”, declarou.