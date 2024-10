Mulheres Mil: mais de 5 mil vagas serão ofertadas até dezembro

o Ministério da Educação (MEC) tem investido na inclusão e recolocação profissional de mulheres em situação de vulnerabilidade socioeconômica com a oferta de cursos de qualificação profissional gratuitos em todo o Brasil por meio do Programa Mulheres Mil. De outubro a dezembro deste ano, está prevista a oferta de 5.527 vagas para esse público em institutos federais, escolas técnicas vinculadas às universidades e secretarias estaduais de educação. Para acessar as vagas oferecidas pelo programa em cada região, basta acessar o Painel de Oportunidades do Mulheres Mil.

As capacitações possuem curta duração, em média de 3 a 4 meses. Em sua maioria, são ofertadas pela Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica de todas as regiões do país, de forma presencial. Estão sendo oferecidas formações para as funções de Agricultora Orgânica, Assistente Administrativa, Cuidadora de Idosos, Padeira, Recepcionista, Operadora de Computador, Agente Cultural, Fotógrafa, Frentista, Modelista de Roupas, Assistente de Costura, Artesã, entre outras.

Podem participar das capacitações mulheres com 16 anos de idade ou mais que estejam em situação de vulnerabilidade socioeconômica e risco social; que sejam vítimas de violência física, psicológica, sexual, patrimonial e moral; ou, ainda, moradoras de locais com infraestrutura deficitária. O programa busca oferecer formação profissional pública, gratuita e de qualidade especialmente para as mulheres que tiveram poucas oportunidades de escolarização e acesso ao mundo do trabalho. Além disso, todas as matriculadas recebem auxílio financeiro para despesas como transporte e alimentação.

O MEC já investiu R$ 112,1 milhões do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec), entre 2023 e 2024, para a oferta de 69.769 vagas. Apenas este ano, foram registradas 32 mil matrículas no programa e mais de 13 mil concluintes.

Piloto – Em 2024, o governo federal lançou o Mulheres Mil Trabalho Doméstico e Cuidados, projeto piloto com a oferta de 678 vagas nos Institutos Federais de Sergipe (IFSE), Maranhão (IFMA), São Paulo (IFSP), Bahia (IFBA) e Rio de Janeiro (IFRJ). Essa linha do programa envolve, além do MEC, os Ministérios do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS); dos Direitos Humanos e da Cidadania (MDHC); das Mulheres (MM); da Igualdade Racial (MIR); e do Trabalho e Emprego (MTE). A seleção foi realizada em parceria com os sindicatos ligados à Federação Nacional das Trabalhadoras Domésticas (Fenatrad). Até o momento, 195 mulheres no Brasil já concluíram sua formação em Trabalho Doméstico e Cuidados.

Metodologia – O Mulheres Mil possui uma metodologia diferenciada, porque aplica uma educação que tem como princípios o diálogo, a reflexão, a igualdade e o empoderamento, os quais são executados de maneira transversal em todas as etapas do programa. Dessa forma, as alunas adquirem não apenas habilidades técnicas, mas também são inseridas em um grupo de suporte e apoio feminino.