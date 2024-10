Delta/ac24horas: Bocalom tem 51%, Marcus 39%, Jarude 6% e Jenilson 2% às vésperas da eleição na capital do Acre

O Instituto Delta Agência de Pesquisa, em parceria com ac24horas, divulgou neste sábado, 5, a última pesquisa de intenção de votos na disputa para prefeito de Rio Branco nas eleições de 2024.

De acordo com o levantamento estimulado, o prefeito Tião Bocalom (PL), candidato a reeleição, lidera com 46.83% contra 36.15% do candidato do MDB, Marcus Alexandre (MDB). Emerson Jarude (Novo) aparece com 5.84% e Jenilson Leite (PSB) com 2.36%. Brancos e nulos registrou 1.61% e não sabem ou não responderam 7.20%.

Na simulação de votos válidos, Bocalom registra 51.36% e Marcus Alexandre 39.65%. Jarude tem 6,40% e Jenilson 2,59%.

Na aferição espontânea, Bocalom também lidera com 44,47% e Marcus 33,42%. Jarude tem 3,48% e Jenilson 1,24%. Brancos e nulos 1,61% e 15.78% não sabem ou não responderam.

No quesito rejeição, Bocalom e Marcus estão empatados com 26,09%, cada. Jenilson e Jarude também aparecem empatados com 14,53%, cada. 18.76% não sabem ou não responderam.

Na simulação de eventual segundo turno, Bocalom lidera com 50.68% e Marcus 39.38%. Branco e nulos tem 3.48% e 6.46% não sabem ou não responderam.

A pesquisa ouviu 805 eleitores entre os dias 3 a 5 de outubro e a margem de erro é de 3,5% pontos percentuais para mais ou para menos. O nível de confiabilidade é de 95% e o levantamento foi registrado no Tribunal Regional Eleitoral do Acre com o número AC-07539/2024.