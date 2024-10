TRE vai apertar o cerco contra crimes eleitorais: Astério Moreira analisa cenários

O Tribunal Regional Eleitoral (TRE) irá investigar todas as alegações apresentadas contra candidatos a prefeito, vereadores, partidos e federações. É possível, como já ocorreu no passado recente, que mesmo sendo eleitos e empossados, possam perder seus mandatos se as denúncias de compra de votos e abuso de poder político e econômico forem devidamente comprovadas.

A Justiça Eleitoral mobilizou as forças de segurança federal e estadual para fiscalizar, garantir a lei e a ordem, eleições livres e democráticas. Assim, o TRE reforça seu compromisso com a integridade do processo eleitoral, assegurando ações imparciais e decisivas contra quaisquer irregularidades. Afinal, a democracia deve ser preservada.

“Depois da eleição estarão todos juntos tomando caldo de manipueira no Tacacá da Base”. (Do popular Raimundo Coco)

. Em Brasiléia, segue-se a tendência:

. Leila 48%, Carlinhos 38% (Fonte Instituto Delta); lembrando que pesquisa não vence eleição.

. Em Epitaciolândia o candidato do PP, Everton Soares, cresceu muito; só não se sabe se ao ponto de derrotar o prefeito Delegado Sérgio (PL).

. O pastor Silas Malafaia está descendo o cacete verbal no deputado Nikolas Ferreira (PL/MG).

. Nikolas foi dizer que no entorno do prefeito Nunes (MDB/SP) só tem vagabundo e meliante! (Kkkkk).

. “Você ainda está usando fralda e vem dizer que o Bolsonaro é vagabundo, porque ele apoia o Nunes”, questionou o pastor Silas.

. Nikolas declarou apoio ao Pablo Marçal!

. Richard Brilhante e Felipe Tchê estão muito bem na reta final de campanha!

. Elzinha Mendonça e Joabe Lira estão entre os cinco mais votados.

. Alguém pode disparar nesta eleição municipal.

. Domingo vamos saber; se para o bem ou para o mal só o tempo dirá!

. Se um candidato a vereador gastar um milhão de reais para tirar três mil votos; se ele gastar dois milhões vai ter três mil e 50 votos.

. A eleição para vereador é diferente; por mais que se gaste, não há espaço para crescer muito.

. Simples: São muitos candidatos e todos tiram votos!

. O festival de diárias em certa instituição é inconcebível; um ganho absurdo enquanto o povo está doente, passando fome e na miséria…

. Falta sensibilidade moral e espiritual.

. Já dizia Salomão:

. “A medida do ter nunca enche” e acrescenta “depois de velho, a beira da morte descobre que foi como correr atrás do vento”.

. Fica tudo e o sujeito vai sem nada; nasce nu e volta vestido de favor.

. Bom dia!