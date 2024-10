Rio Branco mantém o ar mais poluído do Brasil nesta sexta (4)

A capital acreana, Rio Branco, voltou a ser a cidade com o ar mais poluído do Brasil nesta sexta-feira (4), com incidência de material particulado respirável mais de 10 vezes maior do que o recomendado pelas diretrizes globais de qualidade do ar da Organização Mundial de Saúde (OMS).

De acordo com a plataforma IQAir, Rio Branco apresenta 157.9µg/m³ (microgramas de material particulado por metro cúbico). Com o índice registrado nesta sexta, o ar é considerado muito insalubre e danoso à população. A recomendação é para evitar atividades ao ar livre, fazer uso de máscaras, e fechar portas e janelas.

No interior do estado, Porto Acre também apresentam situação de insalubridade, com 110.2µg/m³; em Xapuri o aferido é 99.1µg/m³. Nestes dois municípios a situação é classificada como insalubre.

Em Manoel Urbano a classificação é de insalubridade para grupos de risco, com a medição em 39.9µg/m³.

Os menores indicies de poluição no estado estão classificados como “moderado”. Feijó mediu 39.9µg/m³; Tarauacá, 29.9µg/m³; e Cruzeiro do Sul 15.3µg/m³.