PM farão a segurança em 662 locais de votação neste domingo no Estado do Acre

Os comandantes das unidades operacionais e especializadas de Rio Branco, bem como de setores estratégicos da instituição, reuniram-se na manhã desta sexta-feira, 4, para realizar o alinhamento das operações e definir os últimos ajustes para o serviço durante o processo eleitoral.

Com foco na segurança dos eleitores e dos servidores da Justiça Eleitoral, a atuação da PMAC no dia do pleito se dará em duas frentes: no policiamento ostensivo e preventivo, que já é efetuado normalmente nas vias públicas; e na segurança dos locais de votação, apuração, totalização e divulgação de resultados.

No Acre, conforme dados do TRE/AC, 662 locais receberão seções eleitorais, dos quais 425 estão localizados em perímetro urbano e 237 em zona rural. Para abranger todas as áreas, serão empregadas 192 viaturas e 77 motocicletas. Também três bases móveis serão fixadas em locais estratégicos.

De acordo com o comandante-geral da PMAC, coronel Luciano Fonseca, a Polícia Militar está empenhada em garantir o exercício da democracia. “Nossa missão é garantir uma eleição tranquila, para que cada acreano possa exercer seu direito ao voto. O momento exige mobilização de toda a tropa e hoje estamos nos reunindo para ajustar os detalhes da nossa atuação”, esclareceu o oficial.