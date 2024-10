Influencer viraliza ao contar que marido registrou nome de bebê errado

A influencer Fabia Godoi, viralizou no Instagram ao contar em um vídeo (assista abaixo) o drama que viveu ao notar que o nome da filha recém-nascida foi registrado com a grafia errada pelo pai do bebê. “Quase tive um treco”, diz a criadora de conteúdos voltados à maternidade que mora em São José dos Campos, no interior de São Paulo.

O marido da influenciadora voltou do cartório com a certidão de nascimento com o nome “Alici”, quando o nome correto da bebê deveria ser “Alice”.

No vídeo bem-humorado, Fabia relata que “o pior que foi numa sexta, então tive que passar um final de semana inteiro agoniada pensando se dava para resolver ou não”. Na semana seguinte, o casal voltou ao cartório e conseguiu corrigir a grafia do nome da bebê.

“A moça que atendeu a gente foi super gentil”, disse Fabia. A funcionária explicou que, caso o erro fosse da família, a alteração no documento custaria R$ 180. Como, no entanto, foi um equívoco do estabelecimento, a família não precisou pagar nada pela mudança.

A postagem tinha mais de 1.200 comentários na manhã desta sexta-feira (4/10), muitos contando casos semelhantes. “Meu marido registrou com um dia de diferença 😂”, escreveu uma seguidora.

Outras histórias compartilhadas eram ainda mais complexas que a de Fabia: “Pior foi meu pai, minha irmã mais velha chama Camila, ele foi me registrar como Carina e voltou com uma certidão de Camila dnv só mudava o sobrenome, só conseguiram mudar na época pq ainda não havia registro nenhuma criança depois de mim! 😂 Mas quase ficou com duas filhas Camila”, escreveu outra internauta.

“A mãe de uma colega da faculdade,escolheu o nome Mirelly, o pai dela foi registrar e colocou Nirela. Resultado, a mãe chama ela de Mirelly, festa de 15 anos tudo foi com nome de Mirelly , redes sociais tudo dela ela é Mirelly, menos na identidade. 🤣”, contou uma seguidora.

Fabia, na postagem do vídeo, deu a dica: “Se foer mandar o marido ir registrar o baby por via das dúvidas escreve num papelzinho pra não ter problemas kkk nunca se sabe né”.