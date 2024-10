Fraca onda polar pode deixar sexta (4) ventilada e chuvosa no Acre

A previsão do tempo para esta sexta-feira, 4, aponta para um clima ventilado no Acre, com sol, nuvens e chuvas passageiras e pontuais. O fenômeno também afetará Rondônia, o sul e sudoeste do Amazonas, o norte de Mato Grosso, as planícies da Bolívia e a região de selva do Peru, segundo informações do portal O Tempo Aqui.

A chegada de uma fraca onda polar tornará o tempo instável e ventilado, com chuvas a qualquer hora, que podem ser intensas. Há uma alta probabilidade de chuvas fortes, especialmente nas regiões Leste e Sul do estado. A umidade relativa do ar deve variar entre 45% e 55% durante a tarde e entre 85% e 95% ao amanhecer. Os ventos estarão fracos a calmos, soprando da direção sudeste, com variações de sul e leste.

No centro e oeste do estado, o tempo será quente, com sol, nuvens e chuvas pontuais, que podem vir acompanhadas de temporais. A umidade relativa do ar nessa região ficará entre 55% e 65% à tarde, e entre 90% e 100% ao amanhecer. Os ventos, novamente, soprarão de forma fraca a calma, com a mesma direção.

Temperaturas esperadas:

Rio Branco, Senador Guiomard, Bujari e Porto Acre: mínimas entre 20°C e 22°C; máximas entre 28°C e 30°C.

Brasileia, Epitaciolândia, Xapuri, Capixaba, Assis Brasil e Santa Rosa do Purus: mínimas entre 20°C e 22°C; máximas entre 28°C e 30°C.

Plácido de Castro e Acrelândia: mínimas entre 20°C e 22°C; máximas entre 27°C e 29°C.

Sena Madureira e Manuel Urbano: mínimas entre 21°C e 23°C; máximas entre 28°C e 30°C.

Tarauacá e Feijó: mínimas entre 21°C e 23°C; máximas entre 29°C e 31°C.