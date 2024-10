‘Dia vira noite’ sob forte chuva em bairros de Rio Branco

Depois de uma sequência de dias marcados por temperaturas altas e clima abafado, diversos pontos de Rio Branco foram atingidos por uma forte chuva nesta sexta-feira (4). O alívio veio após temperaturas que chegaram a uma máxima de 32°C, com sensação térmica ainda mais elevada nos últimos dias. A mínima registrada foi de 23°C.

De acordo com previsões meteorológicas, o volume de chuva foi de 3,5mm, com uma probabilidade de 59%. Os dados são do portal Climatempo.

As chuvas confirmam a previsão do meteorologista Davi Friale que afirmou nesta semana que entre quinta-feira (3) e sexta-feira (4) teriam ocorrência de chuvas em diversos pontos do Acre.

Segundo o boletim, as condições atmosféricas estão altamente favoráveis para a ocorrência de fortes precipitações, acompanhadas de raios e ventanias, em todos os municípios acreanos.