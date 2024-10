Confira 3 dicas para evitar riscos de contaminação na manicure

Ir à manicure é um hábito comum entre as mulheres que gostam de manter suas unhas sempre impecáveis. Mas, independente da visita ser ocasional ou mensal, é preciso estar atenta a alguns detalhes para sua saúde e segurança.

Por exemplo, você já notou se o palito usado para fazer o contorno e remover o excesso dos cantinhos é descartável ou reutilizado? E a lixa, será que foi usada em outras clientes? Pois é! Muita gente comenta apenas sobre o alicate, mas ele não é o único que necessita de atenção.

“Observe se a profissional está abrindo os utensílios na sua frente e não hesite em questionar. Pergunte se os itens foram esterilizados ou se foram usados em outra cliente antes de você. Lembre-se: o palito e a lixa, assim como o alicate, também podem ter tido contato com machucados de outras pessoas”, aconselha Paula Faria, CEO da Sua Hora Unha.

Para evitar os riscos de contrair doenças ao fazer suas unhas na manicure, a especialista compartilhou três pontos essenciais para você ficar de olho e proteger a sua saúde. Veja a seguir:

1. Atenção a escolha do salão

Escolha sempre salões que utilizam autoclave para esterilizar alicates, espátulas e cortadores. “Esse é o mesmo equipamento usado em consultórios médicos e odontológicos para garantir a esterilização dos materiais”, explica a especialista.

2. Não compartilhe materiais

Evite compartilhar materiais como palitos, lixas, toalhas, alicates e espátulas. Cada item deve ser de uso individual para garantir sua segurança e higiene.

3. Exija proteção da sua manicure

Os profissionais devem usar equipamentos de proteção individual para evitar a infecção cruzada, já que têm contato com diversos microorganismos durante os atendimentos. “É essencial que no atendimento utilize luvas e máscaras, pois ela fica em contato constante com muitas clientes. Além disso, é importante usar produtos que ajudem a isolar as regiões de risco de contaminação, como fazemos com nossa base” explica Faria.