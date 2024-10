Atenção, Acre: cinco cuidados essenciais com a saúde durante o período de queimadas

Com a alta incidência de queimadas em diversas regiões do país, o Ministério da Saúde alerta a população sobre os riscos à saúde causados pela fumaça e partículas liberadas no ar. Isso porque a queima de biomassa (queima da floresta e áreas de pastagens) resulta na emissão de material particulado e gases nocivos à saúde humana. Esses poluentes se dispersam na atmosfera dependendo da direção dos ventos, da temperatura gerada pelo foco de queimada e de outros fatores.

Para minimizar os efeitos nocivos, a pasta recomenda 5 cuidados importantes para proteger o sistema respiratório e manter o bem-estar:

Hidratação constante : aumente a ingestão de água para ajudar a manter as vias respiratórias hidratadas e amenizar o impacto das partículas inaladas;

: aumente a ingestão de água para ajudar a manter as vias respiratórias hidratadas e amenizar o impacto das partículas inaladas; Evite a exposição: evite atividades e exercícios ao ar livre quando a qualidade do ar estiver prejudicada pela fumaça;

evite atividades e exercícios ao ar livre quando a qualidade do ar estiver prejudicada pela fumaça; Mantenha os ambientes internos úmidos: colocar bacias de água ou toalhas molhadas em casa pode ajudar a reduzir a secura do ar e minimizar os efeitos da poluição;

colocar bacias de água ou toalhas molhadas em casa pode ajudar a reduzir a secura do ar e minimizar os efeitos da poluição; Prefira ambientes fechados: as portas e as janelas devem permanecer fechadas durante os horários com elevadas concentrações de partículas, para reduzir a penetração da poluição externa. Sempre que possível, utilize purificadores de ar ou ar-condicionado.

as portas e as janelas devem permanecer fechadas durante os horários com elevadas concentrações de partículas, para reduzir a penetração da poluição externa. Sempre que possível, utilize purificadores de ar ou ar-condicionado. Procure ajuda médica: se apresentar sintomas como dificuldade para respirar, tosse constante ou irritação nos olhos, nariz e garganta, é essencial buscar atendimento médico imediato.

O Ministério reforça a importância de seguir essas orientações, principalmente para pessoas com doenças respiratórias crônicas, idosos e crianças, que estão mais vulneráveis aos efeitos das queimadas.

Recomendações às pessoas expostas

É importante ressaltar que as populações residentes próximas aos focos de queima são as mais afetadas por essa exposição, mas a poluição também se desloca e pode atingir populações distantes, especialmente devido às partículas mais finas que viajam longas distâncias.

Além dos esforços de combate ao fogo, é fundamental evitar, dentro do possível, a exposição aos poluentes. O Ministério da Saúde recomenda que as pessoas evitem a exposição, mantenham-se hidratadas, acompanhem a qualidade do ar e sigam as orientações oficiais. Para populações vulneráveis, como crianças, idosos e pessoas com doenças cardíacas e respiratórias, é fundamental buscar atendimento médico ao surgirem os primeiros sintomas e manter medicamentos à disposição.

Acesse a campanha “Se tem fumaça, tem que ter cuidado”