Apagão atinge aeroporto de Rio Branco após solenidade

Ao final da solenidade que celebrou a retomada das operações da Azul Linhas Aéreas no Acre, um apagão foi registrado nesta sexta-feira, 4, no Aeroporto de Rio Branco, ainda com a presença de diversas autoridades no local.

A reportagem do ac24horas, que acompanhava o evento, captou o momento da queda de energia, que aconteceu durante forte temporal, deixando os elevadores temporariamente fora de funcionamento.

Em resposta à situação, um gerador de energia foi acionado, garantindo o funcionamento básico por um período prolongado. A energia elétrica só foi restabelecida no aeroporto após o meio-dia.