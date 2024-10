VÍDEO: Procissão acaba após tiros serem disparados; uma pessoa morreu e duas ficaram feridas

A procissão de encerramento dos festejos da padroeira da Paróquia de Santa Teresinha do Menino Jesus, em Fortaleza, capital do Ceará, terminou por causa da violência. O evento religioso acontece no Bairro Vicente Pinzón, na noite desta terça-feira (1º), quando diversos tiros foram disparados, atingindo três pessoas, sendo que um deles, de 27 anos, não sobreviveu aos ferimentos e morreu. De acordo com o G1, as vítimas não eram fiéis que celebravam o ato religioso.

O momento do crime foi transmitido ao vivo, por causa de uma live feita pela igreja. No vídeo, é possível ver que o padre Fernando Reis estava desfilando em um carro aberto, segurando o ostensório, quando os tiros começaram e, com isso, deu-se início a uma correria entre os fiés que tentavam se proteger dos tiros.

Em um comunidade, a Paróquia esclareceu que durante a procissão ocorreu uma perseguição ao lado do ato religioso e lamentou a violência na comunidade. “Ressaltamos que, graças a Deus, nenhum dos fiéis presentes foi ferido […] Pedimos orações pela vítima do ocorrido e reiteramos nosso apelo pela paz e pelo fim da violência em nossa comunidade”.





