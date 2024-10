Vídeo: Câmera de segurança flagra roubo de relógio de Leo Dias, avaliado em R$200 mil

Imagens de uma câmera de segurança registraram o momento em que o jornalista Leo Dias teve seu relógio roubado no bairro de Boa Viagem, em Recife, Pernambuco. O acessório, da marca Rolex, é avaliado em mais de R$200 mil.

As imagens corroboram com a versão de Leo Dias, que afirmou que passeava pela zona sul da cidade, de carro, com os vidros abertos, quando foi surpreendido. “Acabei de passar por um tremendo susto. Eu fui assaltado agora, aqui na Praia de Boa Viagem. Levaram meu relógio, eu queria pedir ajuda”, disse ele na ocasião.

Durante participação no programa ‘O Povo na TV’, o jornalista chegou a oferecer R$ 5 mil a quem o ajudasse a recuperar o item. Leo Dias ainda disse que “sempre confiou no Recife” e que andava tranquilo pela cidade, mas que “quebrou a cara” após ser assaltado.

Fonte: BNEWS