Sena, Xapuri, Brasiléia e Mâncio Lima encerram ciclos políticos!

Os mandatos dos prefeitos Mazinho Serafim (Sena Madureira), Bira Vasconcelos (Xapuri), Fernanda Hassem (Brasiléia) e Isaac Lima (Mâncio Lima) estão terminando depois de oito anos. Se conseguirem fazer seus sucessores, mesmo assim será tudo diferente em função da própria marca que cada gestor quer imprimir a sua gestão.

Até as composições para as eleições de 2026 mudam. Um dos casos mais emblemáticos foi o de Cruzeiro do Sul quando o ex-prefeito Vagner Sales elegeu Ilderlei Cordeiro. Praticamente no outro dia houve a ruptura entre os dois.

Consequentemente, uma nova etapa se aproxima nestas e em outras cidades. Os indivíduos que foram gestores, a partir de janeiro, precisam atentar-se às prestações de contas exigidas pela CGU, TCU, TCE, além das possíveis ações judiciais que serão instauradas contra eles.

Este é o momento em que se inicia o calvário político para a maioria dos ex-prefeitos. Basta perguntar a qualquer um deles que, por anos, tentou solucionar questões nos órgãos de controle. O problema é a ausência de um programa “desenrola” do governo federal específico para desenrolar rolos praticados em prefeituras.

“Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz”. (Daniel, o profeta)

. Na coluna de ontem o título “Adriano e Antônio Pedro podem virar deputados”; era pra ser “Adriano ou Antônio Pedro podem virar deputados”.

. Como se diz no jornalismo o texto saiu truncado dando a ideia de que os dois poderiam sair da suplência para a titularidade; impossível porque se Gilberto Ganhar para prefeito em Sena Madureira, Adriano nunca poderia assumir e vice-versa.

. Obrigado aos amigos (da esquerda e da direita) que ligaram ou mandaram mensagens me advertindo.

. Pensei em remover o texto, mas quando vi o número de mensagens senti o ego massageado.

. Obrigado!!

. O “Setembro Dourado”, mês de reflexão sobre o câncer infantil, foi ofuscado pelo fumaceiro e pelo “Setembro Amarelo”.

. Porém, sábado, no Horto Florestal, das 7h às 12h, haverá um programação com muitas atividades e o tema com a presença da médica Valéria Paiva.

. Sobre a Dra. Valéria, é uma pessoa iluminada, ela crer em milagres!

. Participe levando toda a família!

. Durante a campanha eleitoral, os ânimos se acirram extrapolando o bom senso.

. Dizer que o ex-prefeito Marcus Alexandre é comunista é ilação e que o prefeito Bocalom destrata as mulheres é desonesto.

. Mas, como diz “O Livro”, não quer ser traspassado por dores, frustrações, ingratidões, decepções, murmúrios, ódios, inflamações, injurias, calúnias e difamações.

. Saber que Sir Lewis Carl Davidson Hamilton, sete vezes campeão mundial de Fórmula 1, luta contra depressão desde os 13 anos de idade é libertador para outras pessoas que sofrem com a mesma doença.

. Como diz o filósofo Macunaíma:

. “A vida é dor e sofrimento, mas ninguém precisa morrer por causa disso”.

. A campanha do André Kamai, do PT, está bem azeitada; o partido poderá voltar a ter espaço de poder na Câmara Municipal.

. Em Brasiléia, apesar da pressão, os indicadores apontam Leila na dianteira; Jéssica, a mesma coisa.

. Porém, eleição só depois das urnas apuradas; ninguém ganha de véspera.

. O prefeito Mazinho continua firme e confiante; o Gilson da Funerária em Senador Guiomard, também!

. A vice-governadora Mailza Assis é uma mulher que se preocupa com o lado espiritual da vida, em agradar a Jesus… simples assim!

. O Oriente Médio está em chamas; sempre foi assim, só mudaram as armas.

. Bom dia!