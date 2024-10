Quinta tem previsão de até 37°C e chance de chuvas no Acre

A previsão para esta quinta-feira, 3 de outubro, no Acre, aponta um dia de muito sol com temperaturas que podem chegar aos 37°C em algumas regiões, enquanto as mínimas ficam em torno de 23°C. Apesar do forte calor, há possibilidade de chuvas isoladas, especialmente no fim do dia, devido à instabilidade comum nesta época do ano. As informações são do Climatempo.

Mesmo com essa chance de precipitações esparsas, o cenário geral para outubro indica que o volume de chuvas estará abaixo da média, o que pode agravar o risco de queimadas e prolongar os períodos de seca.