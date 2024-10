No Acre, projeto Criança Feliz realiza 4ª edição com apoio do Instituto Junina Pega-Pega

A quarta edição do Projeto Criança Feliz promete trazer ainda mais alegria para as crianças da comunidade do bairro Conquista, Rio Branco (AC), em comemoração ao Dia das Crianças, no próximo dia 12 de outubro. O evento, idealizado por Warliene Silva, conta com o apoio do Instituto Junina Pega-Pega e é dedicado a proporcionar um dia especial para mais de 150 crianças carentes.

O projeto teve início em 2021, nascido de uma iniciativa espontânea entre amigos da comunidade.

“Tudo começou como uma brincadeira, em que fizemos doações de cachorro-quente, picolé e geladinhos, além de algumas atividades como a piscina de lona no meio da rua. A partir disso, o Projeto Criança Feliz tomou forma e cresceu,” conta Warliene Silva, organizadora e idealizadora do evento.

O evento se destaca pela sua programação voltada para o lazer e a diversão das crianças, com um dia repleto de brincadeiras, presentes e comida, que vão desde o café da manhã até às 6 horas da tarde.

“Nosso objetivo é proporcionar um Dia das Crianças inesquecível, especialmente para aquelas que, muitas vezes, não têm a oportunidade de viver essa data de forma tão especial. A gente se esforça para arrancar sorrisos e fazer com que essas crianças sintam-se felizes e amadas,” explica Warliene.

Com o apoio do Instituto Junina Pega-Pega e de diversos patrocinadores e doadores, o evento continua crescendo a cada ano.

“Temos muitas pessoas nos ajudando, com doações de brinquedos, alimentos e recursos para tornar essa data inesquecível para as crianças,” afirma a organizadora.

O Projeto Criança Feliz segue se consolidando como um importante evento na Comunidade do bairro Conquista, com expectativas de que este ano seja ainda maior, proporcionando momentos de alegria e diversão para centenas de crianças.

Para doações via PIX: criancafelizprojeto81@gmail.com (Davilene Oliveira Silva). Mais informações:

Contato: (68) 99256-6192 (Warliene Silva).