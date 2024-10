Morre Cid Moreira, icônico apresentador da TV brasileira, aos 97 anos

Cid Moreira, de 97 anos, morreu nesta quinta-feira (3). A informação foi confirmada pela viúva, Fátima Sampaio, durante participação no “Encontro com Patrícia Poeta”, da Rede Globo. O jornalista, locutor e apresentador estava internado no Hospital Santa Teresa, em Petrópolis, na Região Serrana do RJ, e lutava contra uma pneumonia.

Cid completou 97 anos no último domingo (29), quando recebeu várias homenagens de fãs e colegas da classe artística. Pai de Rodrigo, Roger e Jaciara, ele era casado há 23 anos com Fátima Sampaio.

Carreira

Nascido em Taubaté, no Vale do Paraíba, interior de São Paulo, em 1927, Cid Moreira se tornou um apresentador conhecido mundialmente pela atuação como jornalista. Antes de migrar para a televisão, meio em que se destacou, o comunicador era radialista.

Em 1994, Moreira trabalhou como radialista na “Rádio Difusora de Taubaté”. Em São Paulo, Cid passou pela “Rádio Bandeirantes” e pela “Propago Publicidade”. Na década de 1950, ele ingressou no meio que o alçou ao destaque no ramo jornalístico: a TV.