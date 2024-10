Friale alerta para chuvas fortes e temporais entre esta quinta e sexta-feira

O meteorologista Davi Friale emitiu um alerta de chuvas intensas e temporais para o estado do Acre entre quinta-feira (3) e sexta-feira (4). As condições atmosféricas estão altamente favoráveis para a ocorrência de fortes precipitações, acompanhadas de raios e ventanias, em todos os municípios acreanos. O cenário climático é resultado da chegada de uma fraca onda polar, que ao se encontrar com a alta umidade do ar vinda do oceano Atlântico, intensifica as chuvas.

Apesar do alerta, Friale ressaltou que não há previsão de frio ou friagem. Contudo, as temperaturas deverão cair levemente na sexta-feira, com a sensação térmica sendo amenizada por ventos moderados, principalmente no vale do rio Acre. As máximas devem atingir até 32ºC.

“A partir de sábado (5), o calor retornará, com temperaturas chegando a 37ºC até a próxima segunda-feira (7). As chuvas serão pontuais durante o fim de semana, principalmente no vale do Juruá, mas não se descarta a possibilidade de eventos isolados de chuva forte”, afirmou.