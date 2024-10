Eleições 2024: Candidato atropela e arrasta militante por 2 kms; Veja o vídeo

O candidato a vereador de Aracaju (SE), o bolsonarista Flávio da Direita Sergipana (PL) invadiu uma carreata em apoio à candidata à Prefeitura de Aracaju, Candisse Carvalho (PT), realizada na noite da última quarta-feira (2). Ele ainda atropelou e arrastou um militante identificado como Charles por dois quilômetros.

De acordo com o Boletim de Ocorrência (BO), ao invadir a carreata, Flávio teve seu carro adesivado com as cores da candidata petista e passou a provocar os participantes. Em seguida, ele acelerou o veículo e atropelou Charles “imprensando-o em outro veículo e arrastando-o sobre o capô do carro”. Após ser arrastada por dois quilômetros, a vítima foi deixada “com uma lesão na perna direita que resultou em fratura”.

“A vítima foi levada ao Hospital de Urgência de Sergipe, onde foi constatada a fratura em sua perna. Charles encontra-se internado e será submetido a uma cirurgia, sem previsão de alta”, diz o BO.

Ainda na quarta-feira (2), Flávio utilizou as suas redes sociais para postar um vídeo para cometar sobre o caso. Em um vídeo postado em seu perfil no Instagram, o bolsonarista disse que foi “agredido e quase linchado por covardes do PT”.

Segundo o candidato, ele mostrou uma carteira de trabalho para a candidata e “uma parte da equipe dela que não respeita a democracia, não vou generalizar, um pessoal que fala de amor, mas são completamente intolerantes, cercaram nosso carro e impediram que nós saíssemos do Augusto Franco. Um dos militantes deles subiu no capô do nosso carro, da nossa equipe, possivelmente armados” (Sic). Ainda no vídeo, Flávio disse que também iria registra queixa contra os militantes.

Em nota, o PT de Sergipe demonstrou “repúdio e indignação diante do violento ato praticado pelo candidato a vereador Flávio da Direita Sergipana”.

“O ato covarde, que resultou no atropelamento e arrastamento de um militante por aproximadamente 2 quilômetros, representa um grave ataque à democracia e à integridade física de nossos apoiadores”, diz trecho da nota.

Veja o vídeo:





Fonte: BNEWS