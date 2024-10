Eleição para Papa, Madre Teresa de Calcutá e Bêbado de Comicío

RESTA um programa eleitoral, chegou, finalmente, a reta final da eleição. Domingo é a votação. Foi uma eleição tranquila. Parecia eleição para Papa. Os programas eleitorais só vieram melhorar e endurecer o debate nestes últimos dias de campanha. Foi o prefeito Tião Bocalom (PL) prometendo cumprir antigas promessas que estavam no seu programa de governo antigo e não foram cumpridas. O Marcus Alexandre (MDB) pensando que era o candidato da situação. Só veio acordar que era baladeira e não vidraça, nos últimos programas eleitorais. Poderia ser mais ferino, duro, afinal havia muita coisa a ser cobrada do prefeito Tião Bocalom. Mas não, preferiu encarnar as idéias de paz e amor de Madre Tereza de Calcutá. O candidato Emerson Jarude (NOVO) não teve tempo de televisão. E o Jenilson Leite (PSB) míseros 36 segundos. O certo é que a polarização entre Tião Bocalom (PL) e Marcus Alexandre (MDB) atravessou toda a campanha e chega na reta final com ambos cantando vitória. Agora é com o eleitor. Que foi uma eleição chata, sem sal, foi. Saudades do bêbado de comício, que ao menos nos divertia…

COMPORTAMENTO CONDENÁVEL

O DEBATE duro cabe na política, mas não cabe e é um comportamento racista, do qual foi vítima o prefeito Zequinha Lima (PP), ao ser chamado por apoiadores no programa eleitoral da candidata Jéssica Sales (MDB) de “cara de macaco”. Isso é crime tipificado no Direito Penal, e assim deve ser entendido. É apenas uma eleição para prefeito de Cruzeiro do Sul, e não uma guerra de agressões

pessoais na campanha. Lamentável.

MAIS DE UMA VEZ

QUEM ACOMPANHA o BLOG, deve se lembrar que mais de uma vez comentei que o Gladson Cameli deveria se manter distante da campanha na capital e não envolver a máquina estatal, para não complicar ainda mais seu CPF no processo que responde no STJ. Foi pelo caminho oposto de envolvimento direto. Essa ação da PF na SESACRE, por conta da compra de máscaras no período da COVID, não foi nada boa para sua situação jurídica. Não foi por falta de aviso.

MACHARADA VAI RODAR

ELZINHA Mendonça (PP), Gabriela Câmara (PP) e Lucilene da Droga Vale (PP), são três candidatas a vereadoras na chapa do PP, com forte potencial para tomar a vaga de três marmanjos do PP na disputa de lugares na Câmara Municipal de Rio Branco.

APOSTANDO EM DOIS

O SOLIDARIEDADE pode emplacar dois vereadores na capital. A chapa montada pelo presidente e deputado José Afonso, é muito homogênea.

ERRO ESTRATÉGICO

O COMANDO da campanha do candidato Marcus Alexandre (MDB) cometeu um erro: só entendeu na reta final que era oposição e não situação. A vidraça no jogo era a gestão do prefeito Bocalom, custou entender isso. Não se dá caldo de caridade para adversário político.

ASSIM É O DIREITO

NO DIREITO, se não há nenhum processo aberto e nem condenação, a pessoa é ficha limpa. A campanha do prefeito Bocalom vai pelo caminho errado de querer colar atos de corrupção na figura do candidato Marcus Alexandre (MDB). Não há nada na justiça contra ele.

NUNCA FOI FATURA LIQUIDADA

COMENTEI mais de uma vez que o prefeito Tião Bocalom (PL) nunca foi galinha-morta em nenhuma eleição. Em todas as eleições que participou, mesmo quando perdeu, ele foi bem votado. Não é surpresa o Boca fazer uma disputa parelha com o Marcus Alexandre (MDB) na disputa da PMRB, brigando por cada voto.

VIROU ALVO FIXO

A EXONERAÇÃO do publicitário Denis do Data Control de uma diretoria no IMAC, assinada pela governadora em exercício Mailza Gomes, foi um ato de precaução. É que adversários políticos preparam uma ação contra o instituto por ter feito pesquisas para o governo ocupando cargo de confiança, pedindo que devolva tudo o que recebeu do governo por contratação de pesquisas. Denis ficou muito marcado nesta campanha pelos adversários, que o criticam por pesquisas supostamente favoráveis a candidatos apoiados pelo governador Gladson Cameli com diferenças abissais.

BEM PERTO DE SABER

DOMINGO é a eleição. Estamos perto de saber se os institutos de pesquisas estavam certos em suas previsões na disputa pela prefeitura de Rio Branco, com os números astronômicos publicados por alguns deles, ou errados de propósito. Podem ir do céu ao inferno, após a abertura das urnas.

MUITO DIFERENTE

NÃO BRIGO com pesquisas. Mas as informações de candidatos a vereadores, que vão ao fundo dos grotões da periferia, têm outra visão de como se encontra o panorama da disputa pela PMRB. As urnas dirão ou não.

TEMA FINAL

A OPOSIÇÃO ao prefeito Tião Bocalom, já definiu o ataque da reta de chegada: aproveitar todos os espaços para ampliar o debate sobre atos de assédio eleitoral na prefeitura da capital, discussão que viralizou nas redes. E deve ser tema do debate de amanhã na TV-ACRE.

JEFERSON PURURUCA

É O NOME de peso da chapa do PSD que briga por vagas na Câmara Municipal de Rio Branco. Pururuca é extremamente preparado para ser vereador. É hoje o primeiro suplente de deputado estadual. Não se pode colocar como vereador um Zé das Couves despreparado.

BEM MAIS INTERESSANTE

COM APENAS três candidatos a prefeito participando do debate de amanhã na TV-ACRE, o tempo de confronto dos candidatos da oposição, Marcus Alexandre (MDB) e Jenilson Leite (PSB) e o prefeito Tião Bocalom (PL), tende a ser mais longo acirrado.

DUAS MULHERES

Lana Vaz e Degmar Kinpara são duas candidatas a vereadoras na chapa do PSDB. Ambas com preparo intelectual para exercer um bom mandato.

MUITO LAMENTÁVEL

SÃO as regras da GLOBO, mas a ausência do candidato Emerson Jarude (NOVO) no debate de amanhã da TV-ACRE, é muito lamentável, por tolher um candidato sem tempo eleitoral para mostrar as suas idéias.

SAQUES MONITORADOS

OS ALTOS saques de dinheiro em espécie de agências bancárias, estão sendo monitorados. É bom a turma que joga na compra de votos se precaver. A PF está de olho.

FATO NOVO

CASO não aconteça um fato novo no Bujari, pelo que mostrou a última pesquisa, a coisa não está boa para o prefeito Padeiro (PFT) e favorece o candidato de oposição Michel Marques. Toda gestão tem desgaste.

SEM BOCALOM

O GRUPO que apoia a candidatura à reeleição da vereadora Elzinha Mendonça (PP) deve fazer um ato de peso, que tende a ser o maior desta campanha de candidatos proporcionais, hoje, às 18 horas, na Maison Borges. O prefeito Bocalom não estará presente, é uma decisão vinda da candidata. Não é nenhuma incoerência, ela sempre foi adversária do prefeito Tião Bocalom na Câmara Municipal de Rio Branco.

SEMPRE TEVE POSIÇÃO

A vereadora Elzinha Mendonça (PP) foi a única a se manter independente na Câmara Municipal de Rio Branco.

AGUARDAR AS URNAS

SOBRE a disputa de Sena Madureira, é bom esperar a última pesquisa da corrida para a prefeitura do município e as urnas. Mas a próxima pesquisa já dará um norte sobre quem vai para as ruas no dia da eleição como favorito.

CHORADEIRA GRANDE

EXISTE uma choradeira grande de candidatos a vereadores dos partidos grandes, que esperavam receber uma bolada para jogar na eleição, e os repesses foram bem abaixo do esperado. Essa turma está pedindo votos apenas para as suas candidaturas. Assim é que funciona.

NOME QUALIFICADO

NÃO adianta eleger vereador para compor a Câmara municipal de Rio Branco. Tem que se eleger vereador que seja capaz de fazer um mandato independente, que não seja um puxadinho do futuro prefeito, que não se venda por cargos na prefeitura, e que tenha qualificação profissional. E quem tem todos os requisitos para ser um bom vereador, é o advogado Zé Lopes, do REPUBLICANOS, que deve ser o grande puxador de votos da sua chapa.

TUDO OU NADA

O DEBATE de amanhã na TV-ACRE deve ser encarado pelos candidatos a prefeito Marcus Alexandre (MDB) e Jenilson Leite (PSB), que terão como alvo principal o prefeito Tião Bocalom.

FRASE MARCANTE

“Há duas espécies de tolos: os que não duvidam de nada e os que duvidam de tudo”. Príncipe de Ligne.