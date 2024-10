Em Rio Branco, Bocalom tem 45%, Marcus 37%, Jarude 7% e Jenilson 5%, mostra pesquisa Travessia

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O Instituto Travessia divulgou nesta quinta-feira, 3, os números das intenções de votos na disputa para prefeitura de Rio Branco na reta final das eleições de 2024. De acordo com o levantamento estimulado, o prefeito Tião Bocalom (PL), candidato a reeleição, lidera com 45%, seguido pelo candidato do MDB, Marcus Alexandre com 37%. Emerson Jarude (Novo) aparece na terceira colocação com 7% e Jenilson Leite (PSB) com 5%. Brancos e nulos tem 4% e 2% não sabem ou não responderam.

Na simulação de votos de válidos, Bocalom aparece com 47% e Marcus Alexandre com 39%. Jarude 7% e Jenilson 5%. 2% não sabem ou não responderam.

No histórico do Instituto, onde agora se somam duas pesquisas divulgadas, no cenário estimulado, Bocalom em setembro tinha 43% e agora em outubro aparece com 45%, ganhando dois pontos. Já Marcos, que no mesmo periodo tinha 38%, agora aparece com 37%, perdendo um 1 ponto. Jarude saltou de 5% para 7%, ganhando dois pontos e Jenilson se manteve nos 5%.

Na aferição espontânea, Bocalom aparece com 42% e Marcus com 32%. Jarude tem 3% e Jenilson tem 2%. 8% assinalaram brancos e nulos e não sabem e não responderam 13%.

No histórico da pesquisa espontânea, Bocalom saltou de 38% em setembro para 42% em outubro, tendo um acréscimo de 4 pontos. Marcus também teve crescimento ao saltar de 27% em setembro para 32% em outubro, com acréscimo de 5 pontos. Já Jarude aparecia com 2% afora aparece com 3% e Jenilson se manteve nos 2%, no mesmo período.

No cenário de disputa do segundo turno, Bocalom leva vantagem sobre Marcus. O liberal aparece com 51% e emedebista com 39%. Branco e nulo 6% e 4% não sabem ou não responderam.

A pesquisa ouviu 800 pessoas entre os dias 30 de setembro a 2 de outubro por telefone. A margem de erro é de 3% pontos percentuais para mais ou para menos e o seu nível de confiança é de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Regional Eleitoral do Acre com o número AC-09571/2024.