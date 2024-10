Acre soma mais de 400 focos de queimadas em 3 dias de outubro

O monitoramento via satélite do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) revela que, apenas nos primeiros dias de outubro, o Acre já contabilizou 451 focos de queimadas, superando o total de registros de todo o primeiro semestre, que fechou com 137 focos.

Segundo os dados do Inpe, todos os 451 focos de outubro foram registrados nesta quarta-feira, 2. Entre os casos, destaca-se um incêndio em uma área de mata na BR-364, logo após a Vila Custódio Freire, que teve início na tarde de terça-feira, dia 1º.

O número de focos registrados em outubro já é maior do que o acumulado dos meses de janeiro (8), fevereiro e março (ambos com 7), abril (3), maio (11) e junho (101). Com esses dados, o Acre já ultrapassa a marca de 7 mil focos de queimadas em 2024.

Em setembro, o estado já havia registrado mais de 3,8 mil focos de incêndio, conforme o monitoramento do Inpe.