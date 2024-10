VÍDEO: Mulher é presa suspeita de matar marido com facada no peito após discussão; crime foi gravado

Uma mulher de 26 anos, identificada como Taís Matias Teixeira, foi presa suspeita de o esposo, de 25 anos, com uma facada no peito, em Londrina, interior do Paraná. De acordo com a Polícia Civil, Lucas Vinícius Lourenço Vieira foi assassinado após uma briga do casal no último domingo (29).

A confusão foi registrada pelo celular da irmã de Taís, que presenciou a situação. Nas imagens, Lucas aparece encostado na parede com as mãos para trás. Exaltada, a esposa diz que foi agredida e começa a desferir tapas no marido, que chora.

No decorrer da briga, o homem pega o celular dela e joga no chão. Neste momento, a mulhersurge com uma faca nas mãos e enfia o objeto no peito do marido. Ele cai no chão enquanto a irmã da suspeita pede para ela parar.

Taís Matias Teixeira foi presa ainda no local. De acordo com o g1, ela alegou que estava sendo ameaçada. Nesta terça-feira (1º), a Justiça decretou a prisão preventiva dela, que foi indiciada por homicídio qualificado.

Fonte: BNEWS