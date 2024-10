VÍDEO: Mãe de ex-aluno agride professora de 58 anos em escola municipal

Uma mulher, de 28 anos, foi acusada de agredir uma professora, de 58 anos, além de danificar os veículos de outros docentes, na manhã de segunda-feira (30), em uma escola municipal de São Vicente, no litoral de São Paulo.

O caso ocorreu no bairro Vila Jóquei Clube, dentro da instituição de ensino, e foi registrado por pessoas da escola. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), a professora também foi agredida dentro da sala de aula.

O registro está repercutindo nas redes sociais, no qual a professora, usando um vestido vermelho, se aproximou da mãe do ex-aluno e acabou recebendo um tapa no rosto.





Fonte: BNEWS