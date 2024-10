O acreano tem sofrido com a quantidade de fumaça que tem sido registrado há mais 30 dias. Além dos transtornos para a saúde, as queimadas estão causando impacto direto no fornecimento de energia elétrica. Mais de 17,7 mil clientes ficaram sem energia devido a ocorrências relacionadas as queimadas no Acre somente este ano.

O supervisor da Energisa, Lucas Luciano Modesto, explica que durante todo o ano passado, foram registradas 17 ocorrências com interrupções causadas por incêndio. Em 2024, até este momento, o número já igual ao registrado em 2023.

“Mesmo sem atingir a rede elétrica diretamente, as queimadas colocam em risco a segurança da comunidade e a distribuição de energia. Além de comprometer cabos condutores, o calor intenso que provém das chamas pode danificar postes, equipamentos em geral e, consequentemente, causar a interrupção no fornecimento da energia para os clientes das proximidades, prejudicando até mesmo serviços essenciais”, explicou o supervisor.

Para prevenir possíveis danos à rede de energia elétrica, a empresa reforça algumas orientações:

Não inicie queimadas para limpar pastagem ou plantio agrícola;

Não jogue pontas de cigarro ou fósforos acesos em lixeiras, às margens de rodovias ou próximo a qualquer tipo de vegetação;

Não queime o lixo doméstico;

