Produtores de banana enfrentam prejuízos devido à estiagem na capital

O vereador Francisco Piaba (UB) usou a tribuna da Câmara Municipal nesta quarta-feira, 2, para destacar os impactos da seca na produção de banana em Rio Branco, causando sérios prejuízos financeiros aos produtores locais.

De acordo com o parlamentar, além da seca, as recentes enchentes de 2023 e 2024 agravaram ainda mais a situação. “Está impactando, sim, porque tivemos duas alagações seguidas. A primeira já deixou os bananais bastante prejudicados, e a segunda praticamente acabou com a produção. Temos muito pouca banana aqui. A produção da banana na nossa região, principalmente em Rio Branco, acontece nas margens dos rios. Antigamente, as enchentes ocorriam a cada 20 anos, mas agora estão acontecendo anualmente. E após a enchente, vem a seca, que não permite que a banana cresça adequadamente. O resultado são bananas fracas, que não chegam com qualidade ao mercado”, explicou Piaba.

Ele ressaltou que os mercados locais estão sem bananas devido à seca que atinge o estado. “A demanda por banana é grande, mas não há produto suficiente. Para plantar em terras altas, seria necessário um sistema de irrigação, mas a energia elétrica é muito cara, o que dificulta a implantação desse sistema. Por isso, os produtores preferem plantar nas margens dos rios, onde o solo é naturalmente adubado”, comentou.

O vereador apontou que a solução para evitar que a produção de banana continue sendo prejudicada é investir em sistemas de irrigação, o que requer apoio financeiro do poder público. “A solução seria conseguir financiamento junto aos bancos, com o governo reduzindo as taxas de juros, para que possamos implementar sistemas de irrigação. Sem isso, é inviável transferir a produção para terras firmes. O custo é muito alto. Acompanhamos isso em Minas Gerais e São Paulo, onde o sistema de irrigação é muito caro. Aqui, os produtores são pequenos e enfrentam muitas dificuldades. É preciso uma ajuda do governo e da prefeitura para viabilizar esse tipo de investimento”, concluiu.