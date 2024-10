Motoboy é agredido por cliente durante entrega de pizza e perde emprego; assista

Um entregador de uma pizzaria, localizada na Zona Leste de São Paulo, se envolveu em uma discussão com um cliente que se recusou a pagar a taxa de entrega. Segundo o morador, o entregador, identificado como Gustavo dos Santos, de 18 anos, teria chamado a sua esposa de folgada. O caso aconteceu na Vila Alpina.

De acordo com o motoboy, a sua conduta foi educada. Outros entregadores foram ao prédio onde a entrega foi feita e realizaram um protesto em solidariedade ao colega. O motoboy acabou perdendo o emprego. As informações são do Portal R7.

Assista:

Fonte: BNEWS