Mais de 1.300 agentes de segurança devem atuar nas eleições no Acre

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), apresentou o plano de segurança para as eleições municipais, que serão realizadas no domingo, 6. Um total de 1.325 agentes de segurança estarão mobilizados em todo o estado, sendo 1.088 da Polícia Militar do Acre (PMAC), 169 do Corpo de Bombeiros Militar do Acre (CBMAC), 20 do Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen), 24 do Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran) e 4 delegados da Polícia Civil do Acre (PCAC) e 20 agentes de segurança da Sejusp. O anúncio foi feito pelo secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, José Américo Gaia, durante uma coletiva de imprensa nesta terça-feira, 1º.

No dia das eleições, a Sejusp vai contar com uma sala de situação, que vai fazer o monitoramento dos locais de votação, por meio do Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), durante todo pleito. O secretário José Américo Gaia ressaltou que o plano de ação tem como objetivo assegurar eleições municipais seguras, transparentes e organizadas em 2024. “A atuação coordenada das forças de segurança pública, com os demais órgãos e entidades envolvidas, é essencial para garantir a integridade do processo eleitoral, proteger os eleitores e manter a ordem pública”, afirmou.

A subcomandante da Polícia Militar, coronel Marta Renata Silva, enfatizou a importância da segurança durante as eleições para preservar a legitimidade do processo. “A Polícia Militar tem um leque bem amplo de serviços no tocante ao período eleitoral e não apenas especificamente no dia das eleições. Teremos uma frota de mais de 140 viaturas exclusivas para o dia da eleição, com apoio inclusive da Justiça Eleitoral, apoio da própria Sejusp, que também está nos auxiliando no quesito de cessão de carros, porque a Polícia Militar não teria esse quantitativo para um emprego específico no policiamento desse dia. Temos também esse efetivo para distribuir entre capital e interior, zona urbana e zona rural. O objetivo é garantir que o cidadão realmente exerça o seu direito ao voto”, declarou.

A presença de bombeiros militares treinados em primeiros-socorros e combate a incêndios também será um diferencial, garantindo uma resposta rápida a emergências. O comandante do Corpo de Bombeiros, coronel Charles Silva, destacou a importância de vistorias prediais nas seções eleitorais, para identificar e corrigir problemas estruturais que possam comprometer a segurança. “Isso abrange não apenas questões de segurança física, mas também a adequação das instalações, para que o processo eleitoral ocorra de maneira acessível e organizada”, afirmou.

Além disso, o exército está empregando cerca de 750 militares e 60 viaturas, em 19 municípios. A Polícia Rodoviária Federal e a Policia Federal também irão atuar nas eleições.

Eleições 2024

Neste primeiro turno das eleições, novos prefeitos e vereadores serão eleitos. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o Acre possui 612.448 pessoas aptas a votar, representando um aumento de 24.015 eleitores em relação à última eleição, realizada em 2022.

O estado está dividido em nove zonas eleitorais, com um fórum eleitoral na capital, que abriga os cartórios das 1ª e 9ª zonas. Nos demais municípios sem cartório eleitoral, funcionam postos de atendimento ao eleitor. De acordo com o TSE, o município de Rio Branco conta com 271.518 eleitores, representando 44,33% do total do eleitorado acreano. A segunda maior cidade, Cruzeiro do Sul, possui 62.645 eleitores (10,23%); seguida por Sena Madureira, com 30.666 (5,01%); Tarauacá, com 28.427 (4,64%); e Brasileia, com 19.483 (3,18%).

A expectativa é que as eleições transcorram de forma tranquila, e as autoridades estão comprometidas em garantir um ambiente seguro para todos os eleitores. “Estamos muito contentes por essa junção de esforços entre as instituições, para fazermos com que esta eleição seja tranquila, transparente, em que os candidatos possam fazer sua campanha e os eleitores possam sair de sua residência para exercer o direito de voto, e tudo isso só é possível por conta da presença das nossas forças de segurança”, declarou o presidente do Tribunal Regional Eleitoral (TRE), desembargador Junior Alberto Ribeiro.