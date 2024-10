Homem atacado por sucuri morde cobra para se salvar no Pará; veja

Um homem viralizou nas redes sociais após sobreviver ao ataque de uma sucuri com uma técnica inusitada. Nas imagens, é possível ver a vítima mordendo a serpente até que consegue se livrar do animal.

O caso aconteceu em Terra Santa, cidade paraense localizada a quase 1 mil km da capital Belém. No vídeo, que viralizou no último domingo, 29, é possível ver o homem em desespero enquanto é ajudado por outras pessoas.

Segundo testemunhas, o homem, que não foi identificado, nadava em um rio da região quando foi atacado pela sucuri.

À medida em que a cobra se enrola no corpo do homem, outras pessoas tentam puxá-la pela cauda para livrar a vítima. Para se salvar, o rapaz morde o animal até que consegue se soltar.

As testemunhas, então, puxam a serpente e a seguram pela cabeça para controlá-la. Não foram divulgadas informações sobre o estado de saúde do rapaz após o ataque.

As sucuris, também conhecidas como anacondas, são serpentes do gênero Eunectes e da família Boidae, que também engloba as jiboias, salamantas e periquitamboias. As sucuris representam um conjunto de quatro espécies que habitam a América do Sul, três delas no Brasil.

De acordo com o Instituto Butantan, são as maiores serpentes do mundo em termos de massa e disputam o recorde de mais longas do planeta, junto da píton-malaia. A maior sucuri já registrada tinha mais de sete metros de comprimento.

“Assim como as demais serpentes, as sucuris crescem durante toda a sua vida. Sucuris grandes, com mais de cinco ou seis metros, são animais raros de serem encontrados. Demora uns bons anos para que, na natureza, um animal atinja esse tamanho”, afirma o técnico do Laboratório de Herpetologia do Instituto Butantan Daniel Stuginski.

O instituto ressalta que, embora existam especulações sobre a capacidade das sucuris de se alimentarem de seres humanos adultos, a comprovocação de tais ataques é rara.

“Montagens e fotos em diferentes perspectivas endossam a ideia de que essas serpentes se alimentam de seres humanos, já que muitas vezes os animais parecem muito maiores do que são”, explica Stuginski.

Os humanos, porém, não integram o ‘cardápio’ dessas serpentes gigantes. “O fato é que nós, seres humanos, é que somos os grandes predadores nesta relação, perseguindo e exterminando uma enorme quantidade de sucuris e outras serpentes todos os anos, por conta do nosso medo e, principalmente, do pouco conhecimento em relação a esses incríveis animais.”