Delta/ac24horas: Rodrigo Damasceno lidera com 46%, Néia 37% e Zé Filho 15% em Tarauacá

O Instituto Delta Agência de Pesquisa, em parceria com o ac24horas, divulgou nesta quarta-feira (2), uma pesquisa de intenção de votos no município de Tarauacá. A pesquisa foi realizada no último dia 27 de setembro.

Na pesquisa estimulada, Rodrigo Damasceno (PP) aparece com 40,07%, enquanto a atual prefeita, Maria Lucinéia (PDT), aparece com 32,78%, seguido do pecuarista Zé Filho (Republicanos) 13,58%. O número de indecisos, que não souberam ou não quiseram responder alcançou 12,58%. Branco/Nulo 0,99%.

Na pesquisa espontânea, Rodrigo Damasceno, candidato do PP, aparece com 34,77%, enquanto a prefeita Maria Lucinéia aparece com 29,47%, configurando um empate técnico entre os dois. No terceiro lugar, o empresário Zé Filho aparece com 8,94%. Não souberam ou não responderam representam 26,16%. Branco e Nulo somaram 0,66%.

No cenário dos votos válidos, quem lidera a pesquisa eleitoral é Rodrigo Damasceno com 46,72%, seguido por Maria Lucinéia com 37,44%, e Zé Filho em terceiro lugar com 15,84%.

Quando questionados sobre a rejeição dos candidatos, Zé Filho é o mais rejeitado, com 28,81% dos entrevistados afirmando que não votariam nele de jeito nenhum. A prefeita Maria Lucinéia aparece com 28,15%, enquanto Rodrigo Damasceno aparece com 16,23%. Não sabem ou preferiram não responder registrou 26,81%.

O levantamento coletou 302 entrevistas com uma margem de erro de 5,6 pontos percentuais para mais ou para menos e um intervalo de confiança de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Regional Eleitoral (TRE) sob o número AC-03855/2024.