Campanha arrecada doações para animais feridos em queimadas no Acre

Diante do aumento das queimadas no Acre, diversos animais silvestres estão sendo resgatados com graves ferimentos após tentarem escapar do fogo. Para auxiliar no tratamento e recuperação desses animais, uma campanha solidária foi lançada nesta terça-feira, 01, pelo Ministério Público do Acre (MPAC), em parceria com o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), a Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema) e a Universidade Federal do Acre (Ufac).

A campanha busca arrecadar itens essenciais como lençóis, toalhas, mamadeiras e bichos de pelúcia, que serão utilizados no atendimento aos animais abrigados no Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas) em Rio Branco, onde estão sendo tratados. As doações podem ser feitas em diversos pontos na capital e no interior do estado.

Pontos de doação:

Em Rio Branco:

Sede da Sema: Rua Benjamin Constant, nº 856, Centro.

Sede do Ibama: Rua Veterano Manuel de Barros, nº 320, Jardim Nazle, Abraão Alab.

Coordenação do curso de Medicina Veterinária da Ufac: BR-364, Km 4, Distrito Industrial.

No interior do estado:

Cruzeiro do Sul: Rua Jaminauas, 1556, Centro.

Brasileia: Avenida Geny Assis, nº 259, Centro.