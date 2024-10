Altas temperaturas e chuvas passageiras estão previstas para o Acre

O tempo seguirá muito quente, com sol, nuvens e chuvas passageiras, predominando no Acre, Rondônia, sul e sudoeste do Amazonas, norte de Mato Grosso, nas planícies da Bolívia e na região de selva do Peru. Em alguns pontos, pode haver temporais. As informações são do portal O Tempo Aqui para esta quarta-feira, 2 de outubro.

De acordo com a previsão, nas regiões leste e sul do estado, o tempo será muito quente, com sol e poucas nuvens, e uma baixa probabilidade de chuvas fortes. A umidade relativa do ar mínima ficará entre 25% e 35% durante a tarde, e a máxima entre 85% e 95% ao amanhecer. Os ventos serão fracos ou calmos, soprando do norte, com variações de noroeste e nordeste.

No centro e oeste do estado, o tempo também será quente, com sol e nuvens. A probabilidade de chuvas é baixa. A umidade relativa do ar mínima será de 30% a 40% durante a tarde, e a máxima entre 90% e 100% ao amanhecer. Os ventos seguirão fracos ou calmos, também vindos do norte, com variações de noroeste e nordeste.