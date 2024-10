VÍDEO: Presidente do Corinthians sofre tentativa de assalto; assista

O presidente do Coritnhians, Augusto Melo, sofreu uma tentativa de assalto nesta quarta-feira (2), durante uma caminha na orla de Copacabana, no Rio de Janeiro. Além dele, outros amigos que o acompanhavam, também foram surpreendidos.

No vídeo feito por Alvaro Sant’Anna, cinegrafista da TV Globo, é possível observar o momento em que dois homens em uma moto tentaram arrancar a corrente de um dos seguanças do presidente, em uma região próxima a que a delegação do Corinthians está hospedada para o duelo contra o Flamengo, pela Copa do Brasil.

Após isso, algumas pessoas que acompanhavam Augusto Melo, entre elas seu sobrinho, Kadu Melo, tentaram correr atrás dos suspeitos, que partiram em fuga.

O Corinthians enfrenta a equipe do Flamengo nesta quarta-feira, às 21h45, no Maracanã, em duelo válido pelo primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil 2024.

Assista





Fonte: BNEWS