VÍDEO: Policial flagra mulher o traindo ao chegar em casa, atira em amante e joga corpo pela janela

Um crime bárbaro foi filmado por moradores de Belford Roxo, na região da Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro, na manhã desta terça-feira (1º). Um suposto policial teria chegado em casa e flagrado a companheira com outro na cama. Ele atirou contra o amante e jogou o corpo pela janela, matando-o no local.

Nas imagens, gravadas por moradores de um prédio vizinho ao condomínio em que o fato ocorreu, é possível escutar gritos e o barulho de alguns disparos. Em seguida, o corpo de um homem pelado é arremessado pela janela do último andar do edifício de quatro pavimentos.

O suposto amante caiu em uma região de grama, próximo ao estacionamento que fica em frente ao prédio. Por poucos centímetros, inclusive, o corpo da vítima não atinge um carro que estava estacionado na localidade.

As autoridades foram acionadas imediatamente, e a área foi isolada para a realização da perícia. O suposto policial foi detido em flagrante e está sob custódia. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense.

