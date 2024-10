VÍDEO: Mulher descobre traição e ateia fogo na casa de suposta amante do marido

Uma mulher foi presa depois de incendiar a casa de uma suposta amante do marido. A situação aconteceu na noite do último domingo (29), no bairro do Cruzeiro, no município de Camocim de São Félix, em Pernambuco.

A identidade da incendiária não foi divulgada. Em um vídeo que circula nas redes sociais, é possível ver o imóvel em chamas. O Corpo de Bombeiros foi acionado para apagar o fogo. Segundo informações da Polícia Militar pernambucana, o companheiro da acusada foi visto saindo da residência momentos antes de o local ser incendiado.

Ainda segundo a PM, duas mulheres envolvidas no caso foram conduzidas para a delegacia da cidade de Bezerros. O caso foi registrado como dano e depredação e incêndio.

Vídeo: