Terça será ensolarada com previsão de chuvas pontuais no Acre

A previsão do tempo para esta terça-feira, 1º de outubro, no Acre indica um dia quente com sol e algumas nuvens, além de chuvas rápidas e pontuais em várias regiões do estado. As chuvas podem ser localmente fortes, acompanhadas de trovoadas em áreas isoladas.

No leste e sudeste do estado, incluindo Rio Branco e Sena Madureira, a temperatura mínima deve oscilar entre 21ºC e 23ºC, enquanto as máximas podem chegar a 32ºC a 34ºC. A umidade relativa do ar varia entre 35% e 90%, com maior concentração pela manhã e tendência a queda durante a tarde.

Na região oeste, que abrange cidades como Cruzeiro do Sul e Tarauacá, as temperaturas ficam entre 22ºC e 24ºC pela manhã, podendo atingir entre 33ºC e 35ºC durante a tarde. Chuvas isoladas e pontuais também estão previstas, com ventos leves soprando de norte e noroeste.

Há possibilidade de temporais, especialmente nas regiões de floresta e áreas mais altas, por isso é recomendado ficar atento às condições meteorológicas.