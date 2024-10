Suplentes José Adriano e Antônio Pedro podem virar deputados

Os suplentes para os cargos de deputado federal e estadual, José Adriano e Antônio Pedro, respectivamente, têm a possibilidade de se tornarem titulares na Câmara Federal e na Aleac neste domingo (6), após a apuração das urnas. Adriano, atual presidente da Federação das Indústrias (FIEAC), e Antônio Pedro, candidato a prefeito de Xapuri, são os substitutos imediatos de Gerlen Diniz e Gilberto Lira. Diniz está concorrendo à prefeitura de Sena, enquanto Lira também busca o mesmo cargo, com o apoio do atual prefeito, Mazinho Serafim. Se ambos vencerem, Adriano e Pedro assumirão seus postos, marcando uma nova etapa em suas carreiras políticas. Ambos estão preparados para essa possível transição e aguardam ansiosos pelo resultado das eleições.

“Com Deus não se brinca, aquilo que o homem semear isto também ceifará”. (Pedro, o Apóstolo)

. A Justiça Eleitoral também tem espada!

. Engana-se quem pensa que campanha eleitoral é terra sem lei e que a Justiça Eleitoral está com venda nos olhos para não ver os crimes praticados por candidatos, partidos e federações.

. No Acre, em um passado recente, deputados federais e estaduais perderam seus mandatos;

. Por outros motivos, mas prefeitos e vereadores também; Justiça é justiça.

. O deputado federal Nikolas Ferreira (PL/MG), astro pop da política dos novos tempos chega para apoiar o prefeito Tião Bocalom (PL).

. Há quem diga que não soma votos, porém, consolida os já existentes, principalmente na extrema direita bolsonarista religiosa.

. Na Áustria, a extrema-direita cresceu politicamente!

. Como diz o matuto:

. Se é bom ou ruim, só o tempo dirá.

. Saber que 66,7% dos municípios acreanos em situação fiscal difícil demonstra a incompetência e a malversação de recursos públicos.

. Isto porque nos governos do presidente Bolsonaro os estados e municípios foram favorecidos com a suspensão das dívidas com a União, além do aporte de recursos, ou seja, as prefeituras bamburraram de dinheiro.

. Fazer palestra sobre os males da corrupção para estudantes é importante, mas resolve o problema da corrupção nas prefeituras.

. Quando o TCE for investigar e punir, os glaciais do planeta já terão derretido.

. Cámala Menezes é a primeira candidata a vereadora autista em Rio Branco; tem boas propostas, faz uma campanha eleitoral sem apadrinhamentos e financiamentos; precisa de visibilidade para mostrar sua luta.

. Temos a nossa Cámala também, com C e não com K!

. Outra mulher na disputa é Marilita Santos, candidata a vereadora pelo PROGRESSISTA.

. A propósito, as mulheres estão fazendo a diferença nesta campanha eleitoral.

. O Chico dos Anzóis pegou dinheiro com agiota para torrar na última semana da eleição comprando votos, o que você diz Macunaíma?

. “Se é bom ou ruim, só o tempo dirá”.

. Haja estômago!

. Bom dia!